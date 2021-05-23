Фабиан Руис №8 Полузащитник Подписаться

Команда Наполи

Гражданство Испания

Дата рождения 3 апр. 1996 (25) лет

Рост 189

Вес 70

Его в «Бетисе» просматривал сын Карло Анчелотти, ездив заодно к невесте в Севилью. Позже «Наполи» купил Руиса. «Так он и смотрел мои матчи. Когда встретил его невесту – поблагодарил ее», – вспоминал Руис.