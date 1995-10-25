Сайди Джанко
№18
Защитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
22 окт. 1995 (25) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Вальядолид
1 : 2
Атлетико
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Реал Сосьедад
4 : 1
Вальядолид
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
4
Вальядолид
1
был в запасе
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 17:15
Валенсия
3 : 0
Вальядолид
09.05.2021 09 мая 2021 вс 17:15
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 15:00
Вальядолид
1 : 1
Бетис
88'
88'
88'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 15:00
минуты: 54' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1
Бетис
1
минуты: 54' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 20:00
Атлетик
2 : 2
Вальядолид
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
Вальядолид
1 : 1
Кадис
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1
Кадис
1
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:00
Эльче
1 : 1
Вальядолид
67'
67'
67'
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:30
Вальядолид
1 : 2
Гранада
62'
62'
62'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1
Гранада
2
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 30 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:00
Барселона
1 : 0
Вальядолид
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
Вальядолид
2 : 1
Хетафе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
Сельта
1 : 1
Вальядолид
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 24 тур