Андреа Конти
№5
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 марта 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
Парма
2 : 5
Аталанта
09.05.2021 09 мая 2021 вс 16:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Аталанта
5
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Парма
1 : 3
Милан
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
78'
78'
78'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:45
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
Парма
0 : 3
Болонья
35'
35'
35'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Парма
71'
71'
71'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
был в запасе