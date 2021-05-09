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Андреа Конти
№5
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 марта 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Парма
2 : 5
Аталанта
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2
Аталанта
5
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Парма
3 : 4
Кротоне
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
3
Кротоне
4
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Парма
1 : 3
Милан
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 1' - 82' / Италия. Серия А, 27 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
78'
78'
78'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
35'
35'
35'
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Парма
71'
71'
71'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Сампдория
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
Милан
2 : 2
Парма
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
2
Парма
2
был в запасе
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