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Тома Лемар
№11
Полузащитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 нояб. 1995 (25) лет
Рост
170
До 15 лет играл в Гваделупе – там он родился и начинал играть. Только в 15 лет переехал во французский «Кан».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:15
Барселона
0 : 0
Атлетико
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:15
минуты: 1' - 13'
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 13' / Испания. Примера, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:15
Эльче
0 : 1
Атлетико
36'
36'
36'
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:15
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
22:00
Атлетик
2 : 1
Атлетико
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
2
Атлетико
1
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1
Алавес
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
минуты: 64' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
минуты: 64' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 18 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1
Реал
1
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Вильярреал
0 : 2
Атлетико
45'
45'
45'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:15
Атлетико
0 : 2
Леванте
70'
70'
70'
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:15
минуты: 54' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
0
Леванте
2
минуты: 54' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Атлетико
3 : 1
Валенсия
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 20 тур
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:30
Эйбар
1 : 2
Атлетико
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 1 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 16 тур
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3
Эльче
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 14 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
46'
46'
46'
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2
Атлетико
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 0
Вальядолид
56'
56'
56'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
56'
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 12 тур
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