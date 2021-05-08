Тома Лемар №11 Полузащитник Подписаться

Команда Атлетико

Гражданство Франция

Дата рождения 12 нояб. 1995 (25) лет

Рост 170

До 15 лет играл в Гваделупе – там он родился и начинал играть. Только в 15 лет переехал во французский «Кан».