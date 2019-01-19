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Антонио Ди Гаудио
№23
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 авг. 1989 (31) год
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Парма
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
1
Парма
2
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Парма
0 : 2
Рома
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Рома
2
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Парма
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Парма
0
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:00
Парма
1 : 1
Кьево
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:30
Милан
2 : 1
Парма
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
2
Парма
1
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
Торино
1 : 2
Парма
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
1
Парма
2
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
17:00
Парма
0 : 0
Фрозиноне
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
0
Фрозиноне
0
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:00
Аталанта
3 : 0
Парма
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
3
Парма
0
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
Парма
0 : 2
Лацио
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:30
Дженоа
1 : 3
Парма
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Парма
1 : 0
Эмполи
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
1
Эмполи
0
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
Наполи
3 : 0
Парма
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
3
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:00
Интер
0 : 1
Парма
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0
Парма
1
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 4 тур
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:30
Парма
1 : 2
Ювентус
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
СПАЛ
1 : 0
Парма
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
СПАЛ
1
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Парма
2 : 2
Удинезе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур