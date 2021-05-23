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Гаэтано Летизия
№3
Защитник
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Команда
Беневенто
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 июня 1990 (30) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2015/2016
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Торино
1 : 1
Беневенто
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 1
Кротоне
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Аталанта
2 : 0
Беневенто
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2
Беневенто
0
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Лацио
5 : 3
Беневенто
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
5
Беневенто
3
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
84'
84'
84'
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Беневенто
0 : 3
Верона
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 11'
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
0
Верона
3
минуты: 1' - 11' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 39'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 1' - 39' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
77'
77'
77'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
77'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:45
Сассуоло
1 : 0
Беневенто
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Парма
0 : 0
Беневенто
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
0
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
1 : 1
Ювентус
45'
45'
45'
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:00
45'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:30
Фиорентина
0 : 1
Беневенто
53'
53'
53'
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
0
Беневенто
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 7 тур
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
Верона
3 : 1
Беневенто
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
3
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
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