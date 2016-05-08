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Фабрицио Поли
№5
Защитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 мая 1989 (32) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Карпи
1 : 3
Лацио
24'
24'
24'
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2016
01 мая 2016
вс
13:30
Ювентус
2 : 0
Карпи
01.05.2016
01 мая 2016
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
2
Карпи
0
был в запасе
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
20:00
Карпи
1 : 0
Эмполи
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Карпи
1
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
21:45
Милан
0 : 0
Карпи
21.04.2016
21 апр. 2016
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0
Карпи
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:00
Карпи
4 : 1
Дженоа
53'
53'
53'
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Карпи
4
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
19:00
Карпи
1 : 3
Сассуоло
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Карпи
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Верона
1 : 2
Карпи
84'
84'
84'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1
Карпи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Карпи
2 : 1
Фрозиноне
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Карпи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
Карпи
1 : 1
Аталанта
89'
89'
89'
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Карпи
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 0
Карпи
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
0
Карпи
0
был в запасе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Карпи
51'
51'
51'
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
1
Карпи
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Фиорентина
2 : 1
Карпи
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2
Карпи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
17:00
Карпи
1 : 1
Палермо
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 22 тур
Карпи
1
Палермо
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 22 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Карпи
1 : 2
Интер
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Карпи
1
Интер
2
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Сампдория
5 : 2
Карпи
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5
Карпи
2
был в запасе