Артуро Луполи
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 июня 1987 (33) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Фрозиноне
1 : 2
Торино
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
1
Торино
2
был в запасе