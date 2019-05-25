Лука Паганини
№17
Нападающий
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 июня 1993 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
36'
36'
36'
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
36'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:30
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
0
Наполи
2
был в запасе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:30
Фрозиноне
1 : 3
Интер
31'
31'
31'
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 13:30
Фиорентина
0 : 1
Фрозиноне
59'
59'
59'
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
Фрозиноне
3 : 2
Парма
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
3
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
42'
42'
42'
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
42'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Дженоа
0 : 0
Фрозиноне
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:30
Ювентус
3 : 0
Фрозиноне
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Фрозиноне
0
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Фрозиноне
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
0
Фрозиноне
1
был в запасе
04.02.2019 04 февр. 2019 пн 21:00
Фрозиноне
0 : 1
Лацио
04.02.2019 04 февр. 2019 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фрозиноне
0
Лацио
1
был в запасе