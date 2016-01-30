Давиде Бертончини
№5
Защитник
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Команда
Пьяченца
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 мая 1991 (30) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:45
Рома
3 : 1
Фрозиноне
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Фрозиноне
1
был в запасе
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:00
Фрозиноне
0 : 0
Аталанта
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
0
Аталанта
0
был в запасе
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:00
Торино
4 : 2
Фрозиноне
8'
8'
8'
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
4
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Фрозиноне
1 : 5
Наполи
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
1
Наполи
5
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
Фрозиноне
2 : 4
Милан
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
2
Милан
4
был в запасе
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:00
Палермо
4 : 1
Фрозиноне
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
4
Фрозиноне
1
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Кьево
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фрозиноне
0
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
3 : 2
Верона
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3
Верона
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 22:45
Интер
4 : 0
Фрозиноне
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
4
Фрозиноне
0
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
2 : 2
Дженоа
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
2
Дженоа
2
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 14:30
Фиорентина
4 : 1
Фрозиноне
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
4
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Фрозиноне
2 : 1
Карпи
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2
Карпи
1
был в запасе
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Фрозиноне
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
1
Фрозиноне
0
был в запасе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Фрозиноне
2 : 0
Сампдория
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фрозиноне
2
Сампдория
0
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 19:00
Лацио
2 : 0
Фрозиноне
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 20:00
Фрозиноне
2 : 0
Эмполи
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фрозиноне
2
Эмполи
0
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Ювентус
1 : 1
Фрозиноне
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
1
Фрозиноне
1
был в запасе
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 19:00
Фрозиноне
0 : 2
Рома
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фрозиноне
0
Рома
2
был в запасе
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Аталанта
2 : 0
Фрозиноне
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
2
Фрозиноне
0
был в запасе