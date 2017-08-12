Роберто Кривелло
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 сент. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:45
Удинезе
3 : 2
Фрозиноне
79'
79'
79'
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 21:45
79'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Удинезе
3
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала