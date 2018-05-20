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Даниэль Павлович
№20
Защитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
22 апр. 1988 (33) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Наполи
2 : 1
Кротоне
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2
Кротоне
1
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Кротоне
2 : 2
Лацио
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кротоне
2
Лацио
2
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Кротоне
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
2
Кротоне
1
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
Кротоне
4 : 1
Сассуоло
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кротоне
4
Сассуоло
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Удинезе
1 : 2
Кротоне
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1
Кротоне
2
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Дженоа
1 : 0
Кротоне
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Кротоне
0
был в запасе
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
Торино
4 : 1
Кротоне
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
4
Кротоне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Фиорентина
2 : 0
Кротоне
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
2
Кротоне
0
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Рома
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кротоне
0
Рома
2
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Сампдория
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
4
Сампдория
1
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
Кротоне
2 : 3
СПАЛ
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
2
СПАЛ
3
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3
Кротоне
2
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:00
Кротоне
1 : 1
Аталанта
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
1
Аталанта
1
был в запасе
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
Интер
1 : 1
Кротоне
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
1
Кротоне
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0
Кротоне
3
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
14:30
Лацио
4 : 0
Кротоне
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4
Кротоне
0
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Кротоне
1 : 0
Кьево
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кротоне
1
Кьево
0
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
Сассуоло
2 : 1
Кротоне
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Кротоне
1
был в запасе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
04.12.2017
04 дек. 2017
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
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