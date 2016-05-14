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Массимо Саппино
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 июня 1981 (39) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
21:45
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
14.05.2016
14 мая 2016
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
Фрозиноне
0 : 1
Сассуоло
08.05.2016
08 мая 2016
вс
16:00
минуты: 30' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фрозиноне
0
Сассуоло
1
минуты: 30' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
Милан
3 : 3
Фрозиноне
01.05.2016
01 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
3
Фрозиноне
3
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:30
Фрозиноне
0 : 2
Палермо
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фрозиноне
0
Палермо
2
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Кьево
5 : 1
Фрозиноне
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
5
Фрозиноне
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Верона
1 : 2
Фрозиноне
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1
Фрозиноне
2
был в запасе
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
16:00
Фрозиноне
0 : 1
Интер
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
0
Интер
1
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Дженоа
4 : 0
Фрозиноне
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Дженоа
4
Фрозиноне
0
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 0
Фиорентина
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
0
Фиорентина
0
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Карпи
2 : 1
Фрозиноне
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Карпи
2
Фрозиноне
1
был в запасе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Фрозиноне
2 : 0
Удинезе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фрозиноне
2
Удинезе
0
был в запасе
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Фрозиноне
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
2
Фрозиноне
0
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:00
Фрозиноне
0 : 0
Лацио
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фрозиноне
0
Лацио
0
был в запасе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Фрозиноне
0
Ювентус
2
был в запасе
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
Рома
3 : 1
Фрозиноне
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Фрозиноне
1
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:00
Фрозиноне
0 : 0
Аталанта
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фрозиноне
0
Аталанта
0
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:00
Торино
4 : 2
Фрозиноне
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
4
Фрозиноне
2
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Фрозиноне
1 : 5
Наполи
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
1
Наполи
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Фрозиноне
2 : 4
Милан
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фрозиноне
2
Милан
4
был в запасе
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