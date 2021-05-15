Кристиан Делл'Орко
№39
Защитник
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Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 февр. 1994 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Специя
4 : 1
Торино
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4
Торино
1
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Сампдория
2 : 2
Специя
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Специя
2
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Дженоа
2 : 0
Специя
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2
Специя
0
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Специя
1 : 1
Интер
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
1
Интер
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
был в запасе
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Специя
1 : 4
Ювентус
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1
Ювентус
4
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Парма
2 : 2
Специя
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2
Специя
2
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Специя
2 : 2
Фиорентина
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Специя
2
Фиорентина
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3
Специя
0
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:30
Специя
1 : 4
Сассуоло
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:30
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 2 тур
Специя
1
Сассуоло
4
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 2 тур