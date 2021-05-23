Оливье Нтчам
№8
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 февр. 1996 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
был в запасе
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Марсель
1 : 1
Страсбур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1
Страсбур
1
был в запасе
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
1 : 1
Лион
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур