Исса Сиссоко
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
23 февр. 1985 (36) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Марсель
2 : 1
Амьен
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
Монако
0 : 0
Амьен
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
0
Амьен
0
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
Амьен
3 : 1
Страсбур
22'
22'
22'
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Амьен
3
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 18:00
Лион
3 : 0
Амьен
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Лион
3
Амьен
0
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
Амьен
3 : 0
Кан
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Амьен
3
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
Лилль
0 : 1
Амьен
76'
76'
76'
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
0
Амьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
Амьен
1 : 1
Труа
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Амьен
1
Труа
1
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
Амьен
0 : 2
Ренн
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Амьен
0
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Амьен
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
Бордо
3 : 2
Амьен
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3
Амьен
2
был в запасе
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
Амьен
0 : 2
Сент-Этьен
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
0
Сент-Этьен
2
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Амьен
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
Амьен
3 : 1
Генгам
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
3
Генгам
1
был в запасе
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Амьен
1 : 1
Монпелье
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Амьен
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
Ницца
1 : 0
Амьен
13.01.2018 13 янв. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
1
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
Амьен
1 : 2
Лион
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Амьен
1
Лион
2
был в запасе
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
Ренн
2 : 0
Амьен
50'
50'
50'
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
2
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 21:00
Амьен
2 : 1
Дижон
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Амьен
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
Метц
0 : 2
Амьен
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0
Амьен
2
был в запасе
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 21:00
Амьен
3 : 0
Лилль
20.11.2017 20 нояб. 2017 пн 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Амьен
3
Лилль
0
был в запасе