Матеус Кассини
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 февр. 1996 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Палермо
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Палермо
0
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
Палермо
1 : 0
Кьево
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1
Кьево
0
был в запасе
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 23:00
Палермо
0 : 1
Эмполи
02.11.2015 02 нояб. 2015 пн 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Палермо
0
Эмполи
1
был в запасе
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Палермо
2 : 4
Рома
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
2
Рома
4
был в запасе
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
Торино
2 : 1
Палермо
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
2
Палермо
1
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Палермо
0 : 1
Сассуоло
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0
Сассуоло
1
был в запасе
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 21:45
Милан
3 : 2
Палермо
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
3
Палермо
2
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2
Карпи
2
был в запасе
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Удинезе
0 : 1
Палермо
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0
Палермо
1
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
Палермо
1 : 0
Дженоа
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе