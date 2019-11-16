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Альяж Струна
№5
Защитник
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Команда
Карпи
Гражданство
Словения
Дата рождения
4 авг. 1990 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
Словения
1 : 0
Латвия
14'
14'
14'
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Словения
1
Латвия
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Словения
0 : 1
Австрия
16'
16'
16'
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Словения
0
Австрия
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Северная Македония
2 : 1
Словения
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Северная Македония
2
Словения
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Словения
3 : 2
Израиль
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Словения
3
Израиль
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
Словения
2 : 0
Польша
35'
4'
35'
4'
35'
4'
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
35'
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Словения
2
Польша
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Латвия
0 : 5
Словения
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Латвия
0
Словения
5
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Австрия
1 : 0
Словения
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Австрия
1
Словения
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур