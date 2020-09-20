Фабрицио Аластра
№46
Вратарь
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 окт. 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 13:30
Парма
0 : 2
Наполи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0
Наполи
2
был в запасе