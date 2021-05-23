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Раде Крунич
№33
Полузащитник
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Команда
Милан
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
7 окт. 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига европы квалификация
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Аталанта
0 : 2
Милан
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
0
Милан
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:45
Милан
0 : 0
Кальяри
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0
Кальяри
0
был в запасе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Торино
0 : 7
Милан
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Милан
7
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:45
Ювентус
0 : 3
Милан
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0
Милан
3
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
был в запасе
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
21:45
Лацио
3 : 0
Милан
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3
Милан
0
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
19:30
Милан
1 : 2
Сассуоло
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
19:30
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Сассуоло
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
13:30
Милан
2 : 1
Дженоа
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
13:30
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2
Дженоа
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Парма
1 : 3
Милан
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
3
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
Милан
1 : 1
Сампдория
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
13:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
Фиорентина
2 : 3
Милан
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
2
Милан
3
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:45
Милан
0 : 1
Наполи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
0
Наполи
1
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Верона
0 : 2
Милан
27'
27'
27'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
27'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
был в запасе
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