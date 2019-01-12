Роналдо (Роналдо )
№5
Полузащитник
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Команда
Салернитана
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 апр. 1990 (31) год
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 17:00
Лацио
4 : 1
Новара
12.01.2019 12 янв. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4
Новара
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/8 финала
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 21:30
Брешиа
2(4) : 2(5)
Новара
60'
60'
60'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2(4)
Новара
2(5)
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала