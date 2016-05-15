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Лука Биттанте
№27
Защитник
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Команда
Козенца
Гражданство
Италия
Дата рождения
14 авг. 1993 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Эмполи
2 : 1
Торино
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
2
Торино
1
был в запасе
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:00
Интер
2 : 1
Эмполи
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
2
Эмполи
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
20:00
Карпи
1 : 0
Эмполи
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
20:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Карпи
1
Эмполи
0
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Эмполи
1 : 0
Верона
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 52'
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Верона
0
минуты: 1' - 52' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:00
Лацио
2 : 0
Эмполи
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:00
минуты: 19' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
2
Эмполи
0
минуты: 19' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
13:30
Эмполи
2 : 0
Фиорентина
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
13:30
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Эмполи
2
Фиорентина
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:45
Ювентус
1 : 0
Эмполи
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
1
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
19.03.2016
19 марта 2016
сб
20:00
Эмполи
0 : 0
Палермо
19.03.2016
19 марта 2016
сб
20:00
минуты: 43' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
0
Палермо
0
минуты: 43' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
20:00
Эмполи
1 : 1
Сампдория
12.03.2016
12 марта 2016
сб
20:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
1
Сампдория
1
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Эмполи
06.03.2016
06 марта 2016
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
1
Эмполи
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
20:00
Эмполи
1 : 3
Рома
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
1
Рома
3
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 2
Эмполи
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3
Эмполи
2
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
17:00
Эмполи
1 : 2
Фрозиноне
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1
Фрозиноне
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
20:00
Аталанта
0 : 0
Эмполи
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0
Эмполи
0
был в запасе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
Эмполи
1 : 1
Удинезе
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
22:45
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
1
Удинезе
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Наполи
5 : 1
Эмполи
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
5
Эмполи
1
был в запасе
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Эмполи
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Эмполи
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 1
Эмполи
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Эмполи
1
был в запасе
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
20:00
Эмполи
0 : 1
Интер
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Эмполи
0
Интер
1
был в запасе
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