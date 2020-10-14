Кастриот Дермаку
№3
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Албания
Дата рождения
15 янв. 1992 (29) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 19:00
Литва
0 : 0
Албания
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Литва
0
Албания
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
Казахстан
0 : 0
Албания
43'
43'
43'
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Казахстан
0
Албания
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Албания
0 : 1
Литва
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Албания
0
Литва
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Белоруссия
0 : 2
Албания
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Белоруссия
0
Албания
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур