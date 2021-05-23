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Амаду Диавара
№42
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
17 июля 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Специя
2 : 2
Рома
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2
Рома
2
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 33 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Торино
3 : 1
Рома
75'
85'
75'
85'
75'
85'
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
15'
15'
15'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
59'
59'
59'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 60'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 60' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
88'
88'
88'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
88'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
был в запасе
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