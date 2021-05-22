Роке Меса
№17
Полузащитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 июня 1989 (31) год
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Вальядолид
1 : 2
Атлетико
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Реал Сосьедад
4 : 1
Вальядолид
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
4
Вальядолид
1
был в запасе
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 55'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 55' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 17:15
Валенсия
3 : 0
Вальядолид
09.05.2021 09 мая 2021 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 15:00
Вальядолид
1 : 1
Бетис
02.05.2021 02 мая 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 20:00
Атлетик
2 : 2
Вальядолид
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2
Вальядолид
2
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
Вальядолид
1 : 1
Кадис
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1
Кадис
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:00
Эльче
1 : 1
Вальядолид
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:30
Вальядолид
1 : 2
Гранада
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1
Гранада
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:00
Барселона
1 : 0
Вальядолид
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
52'
52'
52'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
Вальядолид
2 : 1
Хетафе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
Сельта
1 : 1
Вальядолид
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Эйбар
1 : 1
Вальядолид
7'
7'
7'
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
7'
минуты: 1' - 89'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 89' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
Алавес
1 : 0
Вальядолид
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 64'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 64' / Испания. Примера, 22 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вальядолид
2 : 2
Эльче
90'
90'
90'
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2
Эльче
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 23:00
Вальядолид
0 : 1
Валенсия
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Хетафе
0 : 1
Вальядолид
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 89'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 89' / Испания. Примера, 17 тур