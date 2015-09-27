Хавьер Ноблехас
№3
Защитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 марта 1993 (28) лет
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
7'
7'
7'
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
1
Хетафе
0
был в запасе