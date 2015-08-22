Иан Гонсалес
№26
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 февр. 1993 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:30
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
1
Хетафе
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 1 тур