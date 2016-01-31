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Клаудио Винк
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
15 апр. 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2015/2016
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Верона
0
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Верона
1 : 1
Дженоа
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1
Дженоа
1
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Рома
1 : 1
Верона
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1
Верона
1
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Верона
0 : 1
Палермо
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0
Палермо
1
был в запасе
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Ювентус
3 : 0
Верона
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3
Верона
0
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1
Сассуоло
1
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Верона
1
был в запасе
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
Верона
0 : 1
Эмполи
06.12.2015
06 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0
Эмполи
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Фрозиноне
3 : 2
Верона
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3
Верона
2
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0
Наполи
2
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
0 : 0
Верона
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0
Верона
0
был в запасе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0
Фиорентина
2
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1
Удинезе
1
был в запасе
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:45
Кьево
1 : 1
Верона
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
1
Верона
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 2
Лацио
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1
Лацио
2
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Интер
1
Верона
0
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Верона
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1
Верона
1
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
Верона
2 : 2
Торино
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2
Торино
2
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Дженоа
2 : 0
Верона
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Верона
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:00
Верона
1 : 1
Рома
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Рома
1
был в запасе