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Эрлинг Холанд
Евро-2020
Алексей Миранчук
Зенит
Криштиану Роналду
Вильярреал
Денис Черышев
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Хуан Камара
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 февр. 1994 (27) лет
Рост
183