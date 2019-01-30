Али Аднан
№53
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Ирак
Дата рождения
19 дек. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 22:45
Аталанта
3 : 0
Ювентус
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 22:45
был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Аталанта
3
Ювентус
0
был в запасе