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Джони (Джони )
№7
Нападающий
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 июля 1991 (29) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Осасуна
0 : 1
Реал Сосьедад
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Атлетико
2 : 1
Осасуна
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2021
11 мая 2021
вт
20:00
Осасуна
3 : 2
Кадис
11.05.2021
11 мая 2021
вт
20:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Кадис
2
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
22:00
Атлетик
2 : 2
Осасуна
08.05.2021
08 мая 2021
сб
22:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2
Осасуна
2
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:30
Сельта
2 : 1
Осасуна
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:30
минуты: 49' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Сельта
2
Осасуна
1
минуты: 49' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
3
Валенсия
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
Осасуна
2 : 0
Эльче
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2
Эльче
0
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
Уэска
0 : 0
Осасуна
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 28 тур
Уэска
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
13.03.2021
13 марта 2021
сб
20:30
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:00
Осасуна
0 : 2
Барселона
06.03.2021
06 марта 2021
сб
23:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0
Барселона
2
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Алавес
0 : 1
Осасуна
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0
Осасуна
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
16:00
Осасуна
3 : 1
Гранада
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 45'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
3
Гранада
1
минуты: 1' - 45' / Испания. Примера, 20 тур
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
21:00
Валенсия
1 : 1
Осасуна
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
1
Осасуна
1
был в запасе
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
Гранада
2 : 0
Осасуна
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 4 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
0
Реал
0
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 1
Осасуна
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:30
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1
Осасуна
1
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
31.12.2020
31 дек. 2020
чт
18:15
Осасуна
1 : 1
Алавес
31.12.2020
31 дек. 2020
чт
18:15
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1
Алавес
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Барселона
4 : 0
Осасуна
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 23'
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
4
Осасуна
0
минуты: 1' - 23' / Испания. Примера, 11 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
Осасуна
1 : 1
Уэска
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 84'
Испания. Примера, 10 тур
Осасуна
1
Уэска
1
минуты: 1' - 84' / Испания. Примера, 10 тур
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