Аднан Тигадуини
№24
Полузащитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Марокко
Дата рождения
30 окт. 1992 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:30
Эспаньол
2 : 0
Малага
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:30
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
2
Малага
0
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 0:05
Малага
0 : 1
Бетис
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 0:05
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
0
Бетис
1
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 11 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 20:15
Спортинг
1 : 0
Малага
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 20:15
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1
Малага
0
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 23:05
Малага
2 : 0
Депортиво
62'
62'
62'
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 23:05
62'
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 9 тур
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 23:00
Валенсия
3 : 0
Малага
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 23:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
3
Малага
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 23:05
Малага
3 : 1
Реал Сосьедад
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 23:05
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:15
Реал
0 : 0
Малага
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:15
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0
Малага
0
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 6 тур
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 23:00
Малага
0 : 1
Вильярреал
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 23:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
0
Вильярреал
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
Хетафе
1 : 0
Малага
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 21:30
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 21:30
Малага
0 : 0
Эйбар
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 21:30
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0
Эйбар
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Малага
0 : 0
Севилья
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0
Севилья
0
был в запасе