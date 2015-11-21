Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Неймар Да Силва
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Квинси Промес
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Лига чемпионов
Зинедин Зидан
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Аднан Тигадуини
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Витесс
Гражданство
Марокко
Дата рождения
30 окт. 1992 (28) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2015/2016
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:30
Эспаньол
2 : 0
Малага
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:30
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
2
Малага
0
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
0:05
Малага
0 : 1
Бетис
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
0:05
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
0
Бетис
1
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 11 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
20:15
Спортинг
1 : 0
Малага
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
20:15
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1
Малага
0
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
23:05
Малага
2 : 0
Депортиво
62'
62'
62'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
23:05
62'
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 9 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
23:00
Валенсия
3 : 0
Малага
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
23:00
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
3
Малага
0
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
23:05
Малага
3 : 1
Реал Сосьедад
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
23:05
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:15
Реал
0 : 0
Малага
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
19:15
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 6 тур
Реал
0
Малага
0
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 6 тур
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
23:00
Малага
0 : 1
Вильярреал
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
23:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
0
Вильярреал
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
21:30
Хетафе
1 : 0
Малага
18.09.2015
18 сент. 2015
пт
21:30
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
21:30
Малага
0 : 0
Эйбар
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
21:30
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0
Эйбар
0
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
21:30
Малага
0 : 0
Севилья
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0
Севилья
0
был в запасе