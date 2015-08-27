Мирослав Йованоски
№20
Полузащитник
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Команда
Работнички
Гражданство
Македония
Дата рождения
13 мая 1991 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 19:00
Рубин
1 : 0
Работнички
27.08.2015 27 авг. 2015 чт 19:00
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рубин
1
Работнички
0
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 21:00
Работнички
1 : 1
Рубин
20.08.2015 20 авг. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Работнички
1
Рубин
1
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд