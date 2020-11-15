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Коронавирус
Армин Ходжич
№15
Нападающий
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Команда
Фехервар
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
17 нояб. 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига а
лига европы квалификация
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
Нидерланды
3 : 1
Босния и Герцеговина
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 61'
Лига наций. Лига А, 5 тур
Нидерланды
3
Босния и Герцеговина
1
минуты: 1' - 61' / Лига наций. Лига А, 5 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Босния и Герцеговина
0 : 0
Нидерланды
90'
90'
90'
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Лига наций. Лига А, 3 тур
Босния и Герцеговина
0
Нидерланды
0
минуты: 75' - 90' / Лига наций. Лига А, 3 тур
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
Босния и Герцеговина
1 : 2
Польша
07.09.2020
07 сент. 2020
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 2 тур
Босния и Герцеговина
1
Польша
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 2 тур
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
Италия
1 : 1
Босния и Герцеговина
04.09.2020
04 сент. 2020
пт
21:45
минуты: 1' - 77'
Лига наций. Лига А, 1 тур
Италия
1
Босния и Герцеговина
1
минуты: 1' - 77' / Лига наций. Лига А, 1 тур