Петер Олаинка
№9
Нападающий
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Команда
Славия
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
16 нояб. 1995 (25) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Славия
0 : 4
Арсенал
63'
63'
63'
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Славия
0
Арсенал
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Арсенал
1 : 1
Славия
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 85'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
1
Славия
1
минуты: 1' - 85' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
14', 15'
14', 15'
14', 15'
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
14', 15'
минуты: 1' - 58'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
минуты: 1' - 58' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Славия
1 : 1
Рейнджерс
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Лестер Сити
0 : 2
Славия
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лестер Сити
0
Славия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Славия
0 : 0
Лестер Сити
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Славия
0
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала