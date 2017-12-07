Байрам Яшаника
№5
Защитник
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Команда
Скендербеу
Гражданство
Косово
Дата рождения
25 сент. 1990 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Янг Бойз
2 : 1
Скендербеу
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Скендербеу
3 : 2
Динамо
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Скендербеу
3
Динамо
2
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Партизан
2 : 0
Скендербеу
65'
65'
65'
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Партизан
2
Скендербеу
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Скендербеу
0 : 0
Партизан
60'
60'
60'
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Скендербеу
0
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Скендербеу
1 : 1
Янг Бойз
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Скендербеу
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур