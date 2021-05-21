Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Неймар Да Силва
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Лига чемпионов
Зинедин Зидан
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Иван Шапоньич
№12
Нападающий
Подписаться
Команда
Кадис
Гражданство
Сербия
Дата рождения
2 авг. 1997 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
21.05.2021
21 мая 2021
пт
22:00
Леванте
2 : 2
Кадис
21.05.2021
21 мая 2021
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Кадис
2
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Кадис
1 : 3
Эльче
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1
Эльче
3
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2021
11 мая 2021
вт
20:00
Осасуна
3 : 2
Кадис
49'
49'
49'
11.05.2021
11 мая 2021
вт
20:00
49'
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Кадис
2
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
Кадис
2 : 1
Уэска
08.05.2021
08 мая 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
2
Уэска
1
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:30
Гранада
0 : 1
Кадис
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0
Кадис
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
17:15
Вальядолид
1 : 1
Кадис
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1
Кадис
1
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
23:00
Кадис
0 : 3
Реал
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
23:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0
Реал
3
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:30
Кадис
0 : 0
Сельта
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
0
Сельта
0
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
Хетафе
0 : 1
Кадис
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0
Кадис
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:30
Кадис
2 : 1
Валенсия
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Кадис
2
Валенсия
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:15
Вильярреал
2 : 1
Кадис
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2
Кадис
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:00
Алавес
1 : 1
Кадис
90'
90'
90'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1
Кадис
1
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Кадис
1 : 0
Эйбар
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
1
Эйбар
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
18:15
Кадис
0 : 1
Бетис
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
18:15
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
0
Бетис
1
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
16:00
Барселона
1 : 1
Кадис
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1
Кадис
1
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
90'
90'
90'
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
16:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1
Атлетико
2
был в запасе
Показать все игры