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Дион Коолс
№2
Защитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
4 июня 1996 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2016/2017
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
Мидтьюлланд
1 : 1
Ливерпуль
31'
31'
31'
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Мидтьюлланд
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
Аталанта
1 : 1
Мидтьюлланд
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
Аякс
3 : 1
Мидтьюлланд
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Мидтьюлланд
1 : 2
Аякс
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 64' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
минуты: 64' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
Ливерпуль
2 : 0
Мидтьюлланд
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ливерпуль
2
Мидтьюлланд
0
был в запасе
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
Мидтьюлланд
0 : 4
Аталанта
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
0
Аталанта
4
был в запасе