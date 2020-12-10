Домагой Павичич
№10
Полузащитник
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
9 марта 1994 (27) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Риека
2 : 1
АЗ Алкмаар
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Риека
2
АЗ Алкмаар
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Риека
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Реал Сосьедад
2
Риека
2
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
АЗ Алкмаар
4 : 1
Риека
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЗ Алкмаар
4
Риека
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Риека
0 : 1
Реал Сосьедад
36'
36'
36'
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Риека
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур