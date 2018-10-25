Марио Муса
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
6 июля 1990 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Спартак
1 : 2
Динамо
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спартак
1
Динамо
2
был в запасе