Владимир Родич
№20
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Черногория
Дата рождения
7 сент. 1993 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
Реал
8 : 0
Мальме
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
минуты: 45' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Реал
8
Мальме
0
минуты: 45' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
Шахтер
4 : 0
Мальме
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Шахтер
4
Мальме
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
Мальме
1 : 0
Шахтер
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 79'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Мальме
1
Шахтер
0
минуты: 1' - 79' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 21:45
Мальме
0 : 2
Реал
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 67'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Мальме
0
Реал
2
минуты: 1' - 67' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур