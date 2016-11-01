Надир Чифци
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
Эскишехирспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
12 февр. 1992 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
Боруссия
1 : 1
Селтик
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Боруссия
1
Селтик
1
был в запасе