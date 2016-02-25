Томи Корреа
№28
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 дек. 1984 (36) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
Рапид
0 : 4
Валенсия
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рапид
0
Валенсия
4
был в запасе
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
Валенсия
6 : 0
Рапид
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Валенсия
6
Рапид
0
был в запасе