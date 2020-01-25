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Габриэль Бочилия
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
5 марта 1996 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
1
Страсбур
3
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
1
Дижон
0
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Монако
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
3
Ренн
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0
Монако
0
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
2
Монако
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
2
Ним
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
0
Лион
3
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур