Бруно да Силва
№30
Полузащитник
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Команда
Спортинг
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 авг. 1995 (25) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Скендербеу
3 : 0
Спортинг
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Скендербеу
3
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Спортинг
5 : 1
Скендербеу
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Спортинг
5
Скендербеу
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Спортинг
1 : 3
Локомотив
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Спортинг
1
Локомотив
3
был в запасе