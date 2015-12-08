Фокси Кетевоама
№10
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
ЦАР
Дата рождения
30 мая 1986 (34) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
Галатасарай
1 : 1
Астана
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 74'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Астана
1
минуты: 1' - 74' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 18:00
Астана
2 : 2
Бенфика
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 18:00
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Астана
2
Бенфика
2
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 18:00
Астана
0 : 0
Атлетико
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Астана
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
Атлетико
4 : 0
Астана
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Атлетико
4
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 19:00
Астана
2 : 2
Галатасарай
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 19:00
минуты: 1' - 82'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Астана
2
Галатасарай
2
минуты: 1' - 82' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
Бенфика
2 : 0
Астана
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
2
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур