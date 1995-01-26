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Неманья Максимович
№6
Полузащитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 янв. 1995 (26) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
отборочные матчи к чм. европа
испания. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.05.2021
23 мая 2021
вс
19:30
Гранада
0 : 0
Хетафе
35'
35'
35'
23.05.2021
23 мая 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 83'
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 83' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Хетафе
2 : 1
Леванте
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:00
Сельта
1 : 0
Хетафе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
15:00
Хетафе
0 : 1
Эйбар
09.05.2021
09 мая 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
0
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
17:15
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
81'
81'
81'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
15:00
Уэска
0 : 2
Хетафе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 32 тур
Уэска
0
Хетафе
2
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 32 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
23:00
Барселона
5 : 2
Хетафе
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
5
Хетафе
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
Хетафе
0 : 0
Реал
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
0
Реал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
Хетафе
0 : 1
Кадис
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0
Кадис
1
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 30 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 49'
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
минуты: 1' - 49' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
Вальядолид
2 : 1
Хетафе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Бетис
1 : 0
Хетафе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 24 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 23 тур
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
Реал
2 : 0
Хетафе
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 0
Алавес
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
0
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
8'
8'
8'
25.01.2021
25 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5
Хетафе
1
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 20 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Хетафе
1 : 0
Уэска
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1
Уэска
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
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