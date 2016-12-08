Биржан Кульбеков
№28
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
22 апр. 1994 (27) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
Янг Бойз
3 : 0
Астана
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
3
Астана
0
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
Астана
2 : 1
АПОЭЛ
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
2
АПОЭЛ
1
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 19:00
Астана
1 : 1
Олимпиакос
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 19:00
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астана
1
Олимпиакос
1
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Олимпиакос
4 : 1
Астана
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Олимпиакос
4
Астана
1
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 18:00
Астана
0 : 0
Янг Бойз
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
0
Янг Бойз
0
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астана
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АПОЭЛ
2
Астана
1
был в запасе