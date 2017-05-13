Беньямин Горка
№5
Защитник
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 апр. 1984 (37) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
Дармштадт
0 : 2
Герта
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Дармштадт
0
Герта
2
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
Дармштадт
1 : 6
Кельн
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
1
Кельн
6
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Фрайбург
1 : 0
Дармштадт
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1
Дармштадт
0
был в запасе
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Дармштадт
1 : 1
Хоффенхайм
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Дармштадт
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Кельн
2 : 0
Дармштадт
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
2
Дармштадт
0
был в запасе