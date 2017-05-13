Доминик Штро-Энгель
№9
Нападающий
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
27 нояб. 1985 (35) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
Дармштадт
0 : 2
Герта
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Дармштадт
0
Герта
2
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
Фрайбург
1 : 0
Дармштадт
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1
Дармштадт
0
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:30
Дармштадт
0 : 2
Гамбург
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
0
Гамбург
2
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:30
Шальке-04
3 : 1
Дармштадт
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
3
Дармштадт
1
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
Дармштадт
1 : 1
Хоффенхайм
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Дармштадт
1
Хоффенхайм
1
был в запасе